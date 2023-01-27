ЕС ищет законные способы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине – СМИ

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Европейский союз ищет способы использовать замороженные средства российского Центробанка для помощи в восстановлении Украины. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По данным агентства, страны Евросоюза могут временно привлечь по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов Центробанка. Уточняется, что законных оснований для полной конфискации активов нет, несмотря на то, что некоторые государства настаивают именно на этом.

Вместо этого в ЕС планируют использовать замороженные средства для генерации прибыли, которая и будет направлена на восстановление Украины. При этом собеседники агентства уточняют, что в данном плане существуют минусы: если вместо прибыли активы принесут убыток, то потери придется компенсировать европейскими деньгами.

К тому же, по мнению источников издания, пока что неясно, какой именно объем средств может быть использован и где именно находятся активы.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут прибегнуть к конфискации активов иностранных юрлиц в России в качестве ответной меры на изъятие российских активов в странах Евросоюза и США. С таким заявлением выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.



Новости часа: не все страны Европы считают законным изъятие замороженных активов РФ

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