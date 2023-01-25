Россия может изъять активы зарубежных юрлиц в ответ на аналогичный шаг Запада – Клишас

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Власти РФ могут прибегнуть к конфискации активов иностранных юрлиц в России в качестве ответной меры на изъятие российских активов в странах Евросоюза и США, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает РБК.

Сенатор отметил, что конфискация не должна затронуть собственность физических лиц, поскольку это прямо противоречит положениям Конституции РФ. Он пояснил, что такой шаг возможен исключительно в соответствии с решением суда в рамках уголовного делопроизводства.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Для совершения таких действий Евросоюз планирует пересмотреть правовую систему.

Комментируя эту информацию, представитель Минюста США Эндрю Адамс отметил, что Вашингтон также намерен передать часть конфискованных российских активов Киеву.



Новости часа: РФ обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!