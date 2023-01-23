В Минфине признали вероятность конфискации активов РФ за границей

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В Минфине заявили, что вероятность конфискации активов РФ за границей существует. Однако в западных странах пока что нет консенсуса по данной теме, передает РБК.

"Возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое прощупывание ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные", – заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику во время собрания по теме "От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе".

Если говорить о радикально настроенных странах, то в первую очередь следует поместить в этот список Канаду и Польшу, подчеркнул эксперт. Отмечается, что в случае начала конфискации ответ российской стороны будет зеркальным.

Ранее поступала информация, что страны ЕС рассматривают возможность передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Для совершения таких действий Евросоюз планирует пересмотреть правовую систему.

После этого представитель Минюста США Эндрю Адамс отметил, что Вашингтон также намерен передать часть конфискованных российских активов Киеву.

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