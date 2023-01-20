В посольстве РФ оценили планы США передать российские активы Украине

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Планы Соединенных Штатов передать Украине активы российского бизнеса дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной <...> и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипведомства.

В посольстве подчеркнули, что такими действиями Вашингтон игнорирует общепринятые юридические нормы и "не гнушается склонять Фемиду" к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов.

Накануне представитель американского Минюста Эндрю Адамс заявил, что правительство США планирует передать часть конфискованных активов России в пользу Украины. Он назвал подобное развитие событий относительно новым.

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