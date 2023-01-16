Казначейство США сообщило о "подозрительных транзакциях" российских олигархов перед СВО

Фото: depositphotos/eabff

До начала специальной военной операции (СВО) на Украине и в первые месяцы ее проведения многие крупные российские бизнесмены и чиновники начали совершать "подозрительные транзакции". Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало соответствующий отчет о трансграничных финансовых транзакциях.

Объем подобных переводов, по оценке FinCen, составляет десятки миллиардов долларов. Из отчета следует, что транзакции участились в период с января по апрель 2022 года, когда ряд крупных российских собственников предпринял попытку реструктурирования активов, переводя их на своих детей и близких.

Отмечается, что данные переводы не нарушают законодательство. При этом агентство считает их "подозрительными" в том числе потому, что в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и "могут иметь отношение к коррупционной деятельности".

Как отметило FinCen, многие бизнесмены начали переводить крупные суммы своим детям, обучающимся за рубежом. Например, один из владельцев бизнеса в России сделал перевод сыну в США в размере 1 миллиона долларов.

Также многие бизнесмены начали переводить активы на партнеров и родственников через подставные компании.

Ранее стало известно, что США расширили санкции в отношении России, добавив в список 10 юридических лиц. Ограничительные меры ввели против компаний, связанных с судоходством. В список вошли НИИ судового машиностроения, концерн "Моринформсистема-Агат", АО "Морские навигационные системы" и другие юрлица.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!