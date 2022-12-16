ЕС ввел санкции против Лепса, Михалкова и Корчевникова

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Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступил в силу. Документ был размещен в Официальном журнале ЕС.

Общее число подпавших под санкций физлиц и организаций составило около 200. По данным документа, фигурантам будет запрещен въезд на территорию Европы, а их активы, находящиеся в ЕС, заморозят.

Под санкции подпали российские журналисты и телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, кинорежиссер Никита Михалков.

Помимо этого, санкционные ограничения были распространены на главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и других министров ведомства, а также вице-премьера РФ Татьяну Голикову. В список ЕС также вошли 7 губернаторов российских регионов и 44 члена Совфеда России. Кроме того, рестрикции коснулись партий "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливую России – За правду", Роскомнадзора, Вооруженных сил РФ и всех их видов, а также 20 судей российского Конституционного суда.

Члены ЕС также пришли к выводу о введении санкций в отношении дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова – Айшат и Карины. Помимо этого, ограничения вступили в силу в отношении представителей Русского имперского движения, клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса.

Санкции также коснулись МКБ, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка. В отношении "НТВ", "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала санкции были расширены.

Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, поставки двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов в РФ.

До этого сообщалось, что к санкциям ЕС против РФ присоединилась Швейцария. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства страны.

Ранее о новом пакете санкций против России объявила Великобритания. Правительство Великобритании ввело санкции против 12 представителей старшего командного состава ВС РФ. Объяснялось, что указанные лица были задействованы в совершении ударов по городам Украины.



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