Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

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Швейцария решила поддержать антироссийские санкции, которые были утверждены Евросоюзом 16 декабря. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства страны.

"Федеральный совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав таким образом последним шагам, предпринятым Европейским союзом", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что ограничительные меры начинают действовать с 18:00 (20:00 по московскому времени) 16 декабря.

Ранее стало известно, что Европейский союз утвердил девятый пакет антироссийских санкций.

Было принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По мнению ЕС, их вещание направлено на дезинформацию, дестабилизацию ситуации в соседних странах.

Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников.

В список ограничительных мер добавили и заморозку двух российских банков. Также ввели механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией.

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