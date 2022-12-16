ЕС ввел санкции в отношении 168 российских компаний

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Евросоюз в девятом пакете санкций против России ввел ограничения в отношении 168 российских компаний, в том числе военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом", – написал он.

Как уточнил Домбровскис, санкции также коснутся сектора услуг для российского бизнеса, в том числе рекламы, маркетинговых исследований, организации опросов и других.

Отмечается, что санкционные ограничения вступят в силе после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против РФ. Сообщалось, что после согласования новые санкции утвердят без дальнейшего обсуждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще рано говорить о готовности РФ к новым ограничениям со стороны ЕС. По его словам, ответ РФ будет сформулирован после оглашения санкционного списка.



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