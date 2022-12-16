ЕС предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей – СМИ

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Евросоюз даст санкционные послабления ряду российских предпринимателей, работа которых связана со сферой удобрений. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

Уточняется, что послабления затронут Андрея Мельниченко и его жену, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича.

По данным источников портала, некоторые страны Евросоюза смогут размораживать их средства, "если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку".

При этом подчеркивается, что для реализации данной меры понадобится предварительная консультация с Еврокомиссией.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, его утвердят 16 декабря без дальнейшего обсуждения. После достижения согласия новый пакет санкций утвердят по письменной процедуре.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.



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