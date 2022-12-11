Боррель выразил обеспокоенность отказом Турции ввести санкции против РФ

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Причинами для беспокойства в Евросоюзе могут стать торговые отношения РФ и Турции, а также нежелание Анкары поддерживать антироссийские санкции. Об этом сообщает News360 со ссылкой на документ под авторством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который есть в распоряжении медиагруппы Funke.

ЕС обеспокоен из-за тесных партнерских отношений Турции с Россией, несмотря на украинский конфликт и западные санкции.

Боррель отметил, что Евросоюз образуют таможенный союз, обеспечивая свободное перемещение двойного назначения. Он указал важность того, чтобы Анкара не предлагала обходных путей Москве.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двустороннее сотрудничество, зерновой коридор и меры по борьбе с терроризмом. Эрдоган предложил начать экспортировать продукты и другие товары через зерновой коридор.



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