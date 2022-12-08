Турция планирует обсудить с РФ более чем 25-процентную скидку на газ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители Турции планируют провести 9 декабря переговоры с российской делегацией, на которых рассчитывают обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из России газ, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Анкара хочет, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и задним числом – на некоторые платежи, сделанные в 2022 году. Если не удастся добиться желаемой скидки, тогда Турция постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

Агентство отмечает, что, если соглашение заключат, оно ослабит давление на лиру и поможет избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в будущем году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Эрдоган отметил, что через него можно будет поставлять газ в Европу.

Об идее создания в Турции газового хаба Путин рассказал Эрдогану на встрече в Астане 13 октября. Тогда российский лидер отметил, что этот хаб мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены. По его словам, газовый хаб в Турции можно сделать главным для поставки российского топлива. Путин выразил мнение, что на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.

Также сообщалось, что Эрдоган намерен попросить у Путина представить республике скидку на газ в размере 25%. Кроме того, планировалось обсудить возможность частичной оплаты в турецких лирах.

Эрдоган поддержал предложение Путина о создании международного газового хаба в Турции

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