Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Такое заявление он сделал во время своего выступления в парламенте, передает ТАСС.

Эрдоган отметил, что через созданный в Турции хаб газ можно будет поставлять в Европу.

Об идее создания в Турции газового хаба Путин рассказал Эрдогану на встрече в Астане 13 октября. Тогда российский лидер отметил, что этот хаб мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

О возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря президент РФ заявил на форуме "Российская энергетическая неделя" днем ранее. По его словам, газовый хаб в Турции можно сделать главным для поставки российского топлива. Путин выразил мнение, что на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.



Турция выразила готовность приступить к строительству газового хаба

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