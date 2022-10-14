Эрдоган анонсировал создание в Турции международного газового хаба в кратчайшие сроки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Турции в кратчайшие сроки создадут международный газовый хаб, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Наиболее подходящим местом дня хаба турецкий лидер назвал район Фракия, который находится в европейской части страны.

"Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

По его словам, в ближайшее время будут проведены необходимые переговоры и сразу же начнется работа. Он добавил, что в вопросе обеспечения безопасности также примут все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже идут.

Накануне Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане рассказал ему об идее создать газовый хаб в Турции. Он подчеркнул, что газовый хаб в Турции мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

На форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

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