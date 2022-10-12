Зимой могут замерзнуть целые города Европы – Миллер

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Предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", – сказал он на Российской энергетической неделе.

Комментируя обсуждаемую в ЕС инициативу о введении потолка цен на российский газ, Миллер процитировал слова песни Эдуарда Хиля "Зима".

"Вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – "ледяной потолок, дверь скрипучая..." и далее по тексту. Не забывайте нашу русскую культуру, изучайте", – сказал он.

По мнению Миллера, эти слова емко и образно иллюстрируют предлагаемые европейскими политиками меры в области энергетики.

"Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может", – добавил Миллер.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.

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