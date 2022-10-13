Путин рассказал Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане рассказал ему об идее создать газовый хаб в Турции, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что накануне после консультаций с министром энергетики Турции и с руководителем компании Botas эта тема обсуждалась с компанией "Газпром".

"И я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", – сказал российский лидер.

По словам Путина, газовый хаб в Турции мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

На форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

Президент отметил, что у такого решения есть экономическая целесообразность. Кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.



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