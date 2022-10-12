Путин предложил перенести транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

Президент отметил, что у такого решения есть экономическая целесообразность. Кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу. Он также выразил готовность поставлять в осенне-зимний период дополнительные обьемы.



Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

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