Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции – Песков

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил идею Владимира Путина о создании газового хаба на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос будет прорабатываться совместными усилиями.

"Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос", – сказал Песков.

Также он отметил, что Путин и Эрдоган провели достаточно долгую беседу тет-а-тет. Переговоры политиков в Астане длились примерно полтора часа.

Ранее на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

Президент отметил, что у такого решения есть экономическая целесообразность. Кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.

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