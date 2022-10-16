Миллер заявил, что РФ может перенаправить через Турцию значительные объемы газа

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Россия может перенаправить значительные объемы газа, сопоставимые с поставками по "Северным потокам", по новым маршрутам через Черное море в Турцию. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала Россия 1.

Он уточнил, что речь идет о всех объемах, которые Москва потеряла из-за терроризма на газопроводах.

Комментируя возможность полного перенаправления поставок в Черное море, Миллер отметил, что нет ничего невозможного.

"Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", первоначально он планировался на мощность 63 миллиарда кубических метров газа. Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", – пояснил председатель правления "Газпрома".

Ранее Миллер заявил, что если Европа введет потолок цен на российский газ, то это повлечет за собой прекращение поставок. По его словам, в этом вопросе Москва опирается на подписанные договоры. Миллер добавил, что такое одностороннее решение нарушает "существенные условия контракта".

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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