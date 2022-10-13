Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность", – заявил представитель кабмина.

Новак отдельно прокомментировал ситуацию с возможным введением предельных цен на российскую нефть. Он подтвердил, что Россия не будет поставлять топливо в те страны, которые установят какой-либо экономический потолок.

"Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", – объяснил вице-премьер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, чтобы сократить топливные доходы РФ.

Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, равно как Новак, предложил американской стороне ограничить стоимость своего сжиженного природного газа. По мнению депутата, уместно было бы установить ее на уровне 150 долларов.

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