В ГД прокомментировали предложение Минфина США о предельной цене на нефть

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Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил инициативу Минфина Соединенных Штатов о предельной цене на нефть. Об этом сообщает RT.

"Я бы предложил им начать с себя и показать пример: установить цену на СПГ, который поставляет Америка и внутри страны, и за рубеж, в районе 150 долларов", – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что в первую очередь над данным вопросом необходимо поработать самим Штатам, а потом уже предлагать это другим странам.

Ананских назвал подобную идею американской стороны "попыткой некачественной конкуренции".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее словам, это позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

6 октября Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.



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