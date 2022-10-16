"Газпром" полностью обеспечивает газом российских потребителей – Миллер

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что российские потребители полностью обеспечены газом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Газпром" создает газотранспортные мощности – вы только вдумайтесь – на среднюю температуру по всей европейской части страны минус 25 градусов. И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", – заявил Миллер.

Руководитель подчеркнул, что задача компании – сделать так, чтобы потребители не ощутили на себе осенне-зимний максимум по низким температурам.

Ранее Алексей Миллер рассказал оценил возможное создание новых ниток газопровода "Турецкий поток". Глава "Газпрома" предположил, что в таком проекте могут быть задействованы российские турбины.

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