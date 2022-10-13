В Кремле заявили о задержании диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о задержании нескольких диверсантов, предпринявших попытку подрыва газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", – сказал он.

Говоря о принадлежности задержанных диверсантов, Песков отметил, что Владимир Путин уже намекал на возможную причастность Украины к попытке подрыва трубопровода.

10 октября Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток". При этом глава РФ уточнил, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ Путина попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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