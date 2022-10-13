Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцам только предстоит осознать и понять ущерб после повреждения "Северных потоков".

"Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять", – сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.

По словам Пескова, вопрос о том, сможет ли мир компенсировать отсутствие российского газа в странах Запада, заключается в ценах. Он объяснил, что здесь же стоит вопрос в том, позволят ли цены американского сжиженного газа оставаться экономике Европы устойчивой и конкурентоспособной.

"Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет", – сказал Песков.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.

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