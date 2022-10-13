Эксперт не исключил прекращения поставок российского газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поставки газа через компанию "Нафтогаз Украины" могут прекратиться после введения санкций. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Я думаю, что, скорее всего, шанс у этого газопровода закончится именно через санкции. "Газпром" уже объявлял в прошлом месяце, что он еще не применил санкции в отношении "Нафтогаза", но их правительство России может применить", – сообщил эксперт.

По его словам, подобное заявление было сделано не случайно. Пинкин напомнил, что подобные слова прозвучали после терактов на "Северных потоках", что говорит о высокой вероятности совершения указанных действий.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предположил , что транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться в ближайшее время.

По словам эксперта, участниками в перекрытии маршрута станут американцы, влияющие на Украину. Из-за прекращения поставок газа в Европу период отопительного сезона там станет трагичным, уточнил Юшков.



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