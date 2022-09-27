Во Франции допустили отказ от центрального отопления домов из-за высоких цен на газ

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Некоторые жилищные товарищества во Франции подняли вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Об этом сообщает France TV.

По информации телеканала, собственники одного из товариществ в Ницце обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома предстоящей зимой из-за выставленных поставщиком новых цен на газ. Люди, указывается в публикации, отказываются закупать топливо по обновленному тарифу, опасаясь, что не смогут расплатиться.

"Размер нашего взноса за отопление – 7 669 евро в год. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит", – заявил один из собственников дома.

Управляющий домом, в свою очередь, рассказал журналистам, что годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона. Также отмечается, что некоторые жильцы готовы к радикальным мерам – отключению домов от центрального отопления.

Ранее сообщалось, что жители немецких городов из-за подорожания газа и электроэнергии начали экономить на обогреве жилья. Как рассказал директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики ФРГ Стефан Лехтенбомер, предстоящей зимой немцам придется снизить температуру в квартирах минимум на три градуса.

До этого премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что во всех государственных учреждения страны ввели ограничения на отопление, согласно которым в офисах не может быть теплее 18 градусов.

