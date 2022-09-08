В Венгрии ввели температурные ограничения в госучреждениях

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Ограничения температуры в 18 градусов вводятся во всех государственных учреждения Венгрии, заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш на брифинге.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения.

Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

