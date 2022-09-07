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Швейцарцев будут наказывать штрафами и сажать в тюрьму на срок до трех лет, если они будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов тепла, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отметил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли, подобный перегрев будет являться нарушением директив швейцарского правительства из-за дефицита газа.

"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", – подчеркнул он.

Уточняется, что тюремное заключение предусмотрено за умышленное нарушение, в других случаях будет выписан штраф.

Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

До этого газета Telegraph сообщила, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца, когда Евросоюз погрузится в экономические проблемы, а европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

