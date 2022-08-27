В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей – СМИ

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В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider.
Как поясняется в материале, в Германии за шесть месяцев покупатели приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, в Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. Также в Швейцарии значительно выросли продажи обогревателей.
В издании отмечают, что европейцы таким образом ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах.
Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.
До этого газета Telegraph сообщила, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца, когда Евросоюз погрузится в экономические проблемы, а европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.
Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава комиссии по энергетике Швейцарии призвал жителей страны запастись дровами к зиме
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