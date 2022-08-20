Пушков заявил, что зимой Канада может бросить Европу на произвол судьбы

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Сенатор Алексей Пушков оценил признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, что Оттава пока не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой.

"Страна "Большой семерки", скорее всего, перед лицом зимнего кризиса умоет руки, выбросив союзников Европы на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира!" – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что в свое время Соединенные Штаты протащили слабоватую по всем параметрам Канаду в G7, а европейцы на это согласились.

"Как индексируется, напрасно", – заключил политик.

Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

До этого стало известно, что в ФРГ планируют создать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.