Цена газа в Европе поднялась выше 2 700 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе на спотовой бирже ICE Futures поднялась до 2 712 долларов за тысячу кубометров впервые с марта на новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на данные лондонской биржи.
Известно, что к закрытию цена скорректировалась до отметки в 2 670 долларов, или роста на 6,2%. Динамика корректировок ведется от расчетной цены предыдущего дня – 2 516,9 доллара.
До этого в "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода "Северный поток" остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили в трое суток.
В компании также добавили, что в период ремонта агрегата поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.
Кроме того, эксперт перечислил наименее зависимые от российского газа страны. Великобритания, Польша, Нидерланды, Франция, Италия, Норвегия, Испания зависят от российского газа в минимальной степени, заявил аналитик Михаил Беляев.
При этом эксперт отметил, что в странах Европы, где развита промышленность, существует зависимость от газа РФ.
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