Эксперт перечислил наименее зависимые от российского газа страны

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Великобритания, Польша, Нидерланды, Франция, Италия, Норвегия, Испания зависят от российского газа в минимальной степени, заявил аналитик Михаил Беляев.
"У Голландии и Норвегии есть свой газ, у Великобритании – нефть, во Франции очень хорошо развита атомная энергетика, у Польши – угледобыча. Испания и Италия являются более южными странами, там меньше расходуется на отопление, к тому же не так развита химическая промышленность, потребляющая газ как сырье", – рассказал Беляев в беседе с "Лентой.ру".
При этом эксперт отметил, что в странах Европы, где развита промышленность, существует зависимость от газа РФ. По его словам, газ в европейских государствах распределяется в трех пропорциях. Так, треть расходуется на потребление его физлицами, треть – на нужды промышленности, электроэнергию, еще треть – на ту часть промышленности, где газ используется в качестве сырья.
Аналитик подчеркнул, что около 30 европейских стран в большой степени зависят от российских нефти и газа.
Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.
При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.
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