Аналитики предсказали рекордное падение добычи газа в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объемы добычи газа в РФ могут сократиться до отметки ниже 400 миллиардов кубометров по итогам 2022 года. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Центра развития энергетики.

"Безусловно, на динамику добычи, прежде всего, будет влиять погода зимой, но пока представляется, что достижение уровня в 400 миллиардов кубометров крайне маловероятно, учитывая, что "Газпром" в основном уже заполнил российские хранилища газа перед предстоящим отопительным сезоном", – говорится в сообщении.

Известно, что среднесуточная добыча газа в июле упала на 10,8% в сравнении с июнем 2022 года. "Газпром" ответственен более чем за 90% этого падения, считают аналитики.

По оценкам экспертов, объем добычи компании в августе может упасть до 22 миллиардов кубометров. На падение объема в том числе влияет низкий спрос в этом месяце.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.

При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.