Саудовский принц вложил в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть" более 500 млн долларов

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Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding в этом году инвестировала в российские "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл" свыше 500 миллионов долларов США, сообщает РИА Новости.

В компании пояснили, что в феврале инвестировали 1,37 миллиарда саудовских риялов в американские депозитарные расписки "Газпрома" и почти 196 миллионов риялов – в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Это 365 и 52 миллиона долларов соответственно.

Также фирма с февраля по март вложила почти 410 миллионов риялов, то есть 109 миллионов долларов, в американские депозитарные расписки "Лукойла".

21 июля Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Во время разговора Путин и бен Сальман обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.