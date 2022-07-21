Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора Путин и бен Сальман обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.

"Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках "ОПЕК плюс", – говорится в сообщении.

На встрече отметили, что страны этого формата выполняют взятые на себя обязательства для поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Путин и принц Саудовской Аравии также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии с учетом итогов встречи стран – гарантов Астанинского процесса в Тегеране.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию важен с точки зрения прямого взаимодействия с королевством для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Американский лидер заявил, что саудовские власти работают с Белым домом над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением цен на нее.

