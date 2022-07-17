Саудовская Аравия не нарушит договоренности с РФ, несмотря на просьбы США – эксперт

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Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства. Об этом заявил в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

По его словам, низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.

"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", – отметил Руйоран.

Ранее глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут очень скоро присоединиться к БРИКС. Она добавила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.

По ее словам, все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство.

Также в The Washington Times написали о том, что Россия может выиграть от поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. В материале отмечается, что Саудовская Аравия удвоила свой квартальный импорт российской нефти для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.

В свою очередь, американский лидер отправился в Эр-Рияд для подписания договора об увеличении добычи нефти.

Если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, заметил автор.