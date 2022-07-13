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Политика

17:33

Министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть – СМИ

политика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Глава американского Минфина Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ лимиты цен на нефть РФ.

"Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса", – приводит ее слова Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что в настоящее время страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.

В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.

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