Министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть – СМИ

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ лимиты цен на нефть РФ.
"Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса", – приводит ее слова Wall Street Journal.
Ранее стало известно, что в настоящее время страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ.
Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.
В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.
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