Идея G7 о потолке цены на газ из РФ требует обсуждения с "Газпромом" – Песков

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Идея стран G7 установить потолок цены на российский газ является темой для обсуждения с "Газпромом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зависит от направления, зависит от того решения, которое примет "Газпром". <...> Это предмет переговоров, предмет контактов", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что предложение "Большой семерки", вероятно, потребует внесения изменения в действующие контракты, чем и обусловлена необходимость соответствующего переговорного процесса.

Ранее ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA сообщал, что в настоящее время страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на нефть и газ из РФ.

До этого в интервью телеканалу CNN премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в "Группе семи" осознают окончание "вечеринки" российских углеводородов. По его словам, страны пытаются адаптироваться к новым реалиям, в том числе посредством поиска альтернативных источников энергии.

