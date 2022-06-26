Джонсон заявил об осознании странами G7 окончания "вечеринки" углеводородов РФ

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Страны G7 осознают окончание "вечеринки" российских углеводородов и пытаются адаптироваться к новым реалиям. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

Он также допустил замену российских энергоносителей поставками из других источников в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же Джонсон предложил работать над зеленой энергетикой.

Премьер-министр отметил, что в Британии будут развивать ветровую энергетику и ежегодно строить по ядерному реактору.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможный отказ стран G7 от импорта золота из России лишит страну ежегодных доходов в размере примерно 19 миллиардов долларов. По его словам, золото – вторая по прибыльности статья экспорта, которая есть у России после энергоносителей.

