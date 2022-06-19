Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа

Италия переживет зиму с помощью диверсификации поставок энергоносителей, сообщили глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
"Если бы российские поставки прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности", – цитирует его РИА Новости.
По словам Дескальци, итальянским гражданам и компаниям не грозит нормирование потребления газа^ поскольку увеличились поставки газа из Алжира.
"Нас не должны пугать вещи, которые могут произойти через 4–5 месяцев, мы должны сделать так, чтобы эти вещи не случились", – подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Он уточнил, что это было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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