Лавров заявил, что Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ

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Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

"Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы", – отметил Лавров.

Министр уточнил, что это действительно было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. Он пояснил, что на протяжении многих лет цель была в том, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины. И таким образом в каждом подразделении люди из "Азова" играли бы главную роль.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.