Спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада – Лавров

Фото: kremlin.ru

Спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные страны пытаются подавлять самыми грубыми методами государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике. В частности, указал глава МИД России, Соединенные Штаты стремятся диктовать условия Латинской Америке и Белоруссии.

"И мы видим, как навязывается "блоковое мышление" в Азиатско-Тихоокеанском регионе <...>. Очевидно, что потуги "коллективного Запада" препятствовать естественному ходу истории, решать свои проблемы за счет других обречены", – сказал Лавров и интервью агентству Синьхуа, передает ТАСС.

Неоколониальный гнет Запада, подчеркнул глава МИД РФ, замешан на расизме и комплексе исключительности. Дипломат отметил, что сегодняшний мир является многополярным, поэтому у всех стран есть реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных процессах.

Он призывал украинские власти отказаться от любых провокаций, в том числе в информационном пространстве. Лавров подчеркнул, что специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР идет по плану, ее цели будут достигнуты, а российские военные делают все от них зависящее, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

"Удары наносятся высокоточным оружием, прежде всего по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники. В отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, использующих население в качестве живого щита, российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку", – подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ также указал, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

