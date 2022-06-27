В Кремле прокомментировали намерение G7 отказаться от российского золота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денисов Максим

Российское золото будет продаваться в те страны, где оно востребовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение стран G7 ввести запрет на импорт золота из России.

Если один рынок теряет свою привлекательность, отметил Песков, то происходит переориентировка туда, где действуют более комфортные и законные экономический режимы, а эти товары более востребованы.

"Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

