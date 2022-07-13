В МИД заявили, что возможный отказ ЕС от газа РФ приведет к концу украинского транзита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если Евросоюз откажется от российского газа, то это приведет к концу украинского транзита и лишению Киева доходов от него. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что Москва готова рассмотреть возможность продолжения транзита через страну в случае сохранения спроса у европейских потребителей и рабочего состояния украинской газотранспортной системы. Действующий же контракт по транзиту истекает в 2024 году.

Биричевский добавил, что РФ выполняет все обязательства по нынешнему контракту. При этом он напомнил, что сейчас транзит ограничивают власти Украины, которые отказались от транспортировки газа через станцию Сохрановка.

Дипломат прокомментировал и итоги встречи лидеров G7, где поднимался вопрос о ценовых ограничениях. По его словам, в теории Запад может попытаться ввести ценовой потолок за счет давления на предоставляющие различные услуги, связанные с морскими поставками российской нефти, компании. Однако, подчеркнул Биричевский, Россия не обязана соглашаться на такие схемы.

Он выразил мнение, что в результате энергокризис лишь усугубится, что приведет к росту биржевых котировок. При этом Москва продолжит придерживаться рыночных принципов и поставлять нефтепродукты в готовые их покупать страны.

"В нынешней обстановке сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок (российского газа. – Прим. ред.). С другой стороны, мы видим стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев", – приводит слова Биричевского РИА Новости.

Дипломат поведал, что в Брюсселе ведутся разговоры об отказе от рыночных принципов. В этом случае, подчеркнул он, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете стран Евросоюза. Российский президент указал на то, что призывы западных стран отказаться от российских энергоресурсов приводят к нестабильности энергетических рынков. Из-за возможного дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель, отметил Путин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

