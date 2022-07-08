Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

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Владимир Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы", – подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что с начала 2022 года уровень добычи нефти в РФ превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Что касается газа, то добыча этого вида топлива сократилась с января по май. Падение составило 2%.

Уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне, по словам Путина, достиг 10,7 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель оказался на полмиллиона выше, чем в мае.

Также российский президент указал на то, что призывы западных стран отказаться от российских энергоресурсов приводят к нестабильности энергетических рынков. Из-за возможного дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель, отметил Путин.

Ранее в СМИ сообщалось, что США и союзники этой страны рассматривают вопрос предельной цены на российскую нефть. Ее могут установить на уровне 40–60 долларов.