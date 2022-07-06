США обсуждают предельную цену на нефть из РФ на уровне 40–60 долларов – СМИ

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США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40–60 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co ранее заявили, что цены на нефть могут вырасти до "стратосферных" 380 долларов при сокращении поставок на 5 миллионов баррелей в сутки. Это произойдет в случае установки лимита цен на российскую нефть странами G7.

В таком случае Россия может сократить нефтедобычу, что на экономике страны не скажется. Однако это приведет к катастрофическим последствиям для других государств.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

