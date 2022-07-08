Решение ЕС по газу стало подарком для Путина и разочаровало Украину – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, ставшего подарком для Владимира Путина, написал Энтони Ашкеназ для материала в Daily Express.

Автор отметил, что Киев пугает, что планы Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики сыграют на руку России, поскольку регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей.

Одновременно Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию. Как пишет Ашкеназ, это значит, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды.

При этом два противника атомной энергетики – Австрия и Люксембург – пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде.

Ранее в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было решено расширить таксономию Евросоюза. Речь идет о классификаторе, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России. По словам политика, цены на энергоносители резко взлетели. Он также добавил, что в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей.

