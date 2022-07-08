Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

12:17

Решение ЕС по газу стало подарком для Путина и разочаровало Украину – СМИ

политикаэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, ставшего подарком для Владимира Путина, написал Энтони Ашкеназ для материала в Daily Express.

Автор отметил, что Киев пугает, что планы Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики сыграют на руку России, поскольку регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей.

Одновременно Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию. Как пишет Ашкеназ, это значит, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды.

При этом два противника атомной энергетики – Австрия и Люксембург – пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде.

Ранее в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было решено расширить таксономию Евросоюза. Речь идет о классификаторе, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России. По словам политика, цены на энергоносители резко взлетели. Он также добавил, что в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей.

ЕС исключил распространение эмбарго на нефть РФ на поставки по трубопроводу

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать