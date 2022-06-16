В Европарламенте обеспокоены последствиями сокращения импорта нефти из РФ

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра подняла вопрос о стоимости энергоносителей в Евросоюзе в результате существенного сокращения объемов импорта нефти из России. Соответствующий запрос депутат направила Еврокомиссии, сообщает RT.

В своем обращении Перейра привела слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая в конце мая заявила, что страны ЕС рассчитывают сократить импорт российской нефти на 90% к концу этого года.

"Это решение неизбежно сильно отразится на ценах на топливо, которое подорожало уже настолько, что оказывается не по средствам для большинства граждан и предприятий малого и среднего бизнеса в Португалии", – подчеркнула Перейра.

В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии с вопросом, оценивались ли последствия прекращения поставок российской нефти.

Также Перейра поинтересовалась, планирует ли ЕК принять меры для смягчения ситуации и обеспечения существенного снижения цен на топливо.

4 июня вступил в силу шестой пакет антироссийских санкций ЕС, которые предполагают отказ европейских государств от импорта нефти из России в течение полугода, а также отказ импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Ранее замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вводя очередной пакет антироссийских санкций, Евросоюз только усугубляет собственное положение. Из-за санкций Брюсселю придется больше денег тратить на покупку энергоносителей, считает он. На этом фоне, по его мнению, в Германии промышленные предприятия и вовсе скоро будут вынуждены закрываться.

До этого в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.

