Байден заявил, что не верит в снижение цен на бензин и продукты в США в ближайшем будущем

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Президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин в Соединенных Штатах в ближайшей перспективе. Он добавил, что планирует подробно изложить свою точку зрения на данную проблему в четверг.

"То же самое касается и продуктов питания", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что текущая экономическая ситуация в мире является, возможно, наиболее тяжелой с середины XX века. В числе причин сложившейся ситуации специалисты выделяют пандемию коронавируса, кризис на Украине, а также угрозу изменения климата.

В совокупности эти факторы привели к подорожанию продовольствия и энергоносителей, тяжелым бременем легли на домохозяйства, компании и страны c большими долгами. Последним двум теперь приходится менять глобальные цепочки поставок на фоне постоянных сбоев.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут войти в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Он подчеркнул, что Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине.

Спикер Госдумы также предупредил о последствиях санкций отношении России, запрещающие поставку удобрений.

