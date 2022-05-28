Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете – Володин

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут войти в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине.

"Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы также предупредил о последствиях санкций отношении России, запрещающие поставку удобрений.

"Байден и Зеленский добьются своего – войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете", – заключил Володин.

Ранее китайское издание Xinhua сообщило, что крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе спровоцировали антироссийские санкции и ситуация на Украине. Авторы статьи указывают, что жители Европы чувствуют "небывалое давление" из-за роста цен на продукты питания в связи с остановкой экспорта пшеницы и кукурузы из РФ и Украины.

Кроме того, прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего цены на них выросли.

