Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете – Володин

Фото: kremlin.ru
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут войти в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине.
"Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью", – написал Володин в своем телеграм-канале.
Спикер Госдумы также предупредил о последствиях санкций отношении России, запрещающие поставку удобрений.
"Байден и Зеленский добьются своего – войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете", – заключил Володин.
Ранее китайское издание Xinhua сообщило, что крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе спровоцировали антироссийские санкции и ситуация на Украине. Авторы статьи указывают, что жители Европы чувствуют "небывалое давление" из-за роста цен на продукты питания в связи с остановкой экспорта пшеницы и кукурузы из РФ и Украины.
Кроме того, прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего цены на них выросли.
В ООН предложили смягчить санкции в отношении РФ в обмен на помощь в экспорте зерна
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