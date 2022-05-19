Постпред России при ООН считает, что зерном Украина расплачивается за поставки вооружения

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Постпред России при ООН Василий Небензя высказал предположение, что Украина зерном расплачивается с европейскими странами за поставки стране оружия.

"У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай.

Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но проблема в том, что там все заминировано.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

